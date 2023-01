Amazon scatenata al CES 2023: arrivano nuovi prodotti Ring e funzioni per Alexa

In occasione del CES 2023 di Las Vegas, Amazon ha annunciato una nuova serie di prodotti, funzioni ed esperienze per i propri clienti. Protagonista è ancora una volta Alexa, che continua ad essere il fulcro dell’ecosistema

Il primo prodotto presentato è Ring Car Cam, che estende la potenza della tecnologia Ring con cui hanno già preso familiarità milioni di persone e la porta anche nelle automobili. Ring Car Cam viene controllata direttamente tramite l’applicazione Ring ed è in grado di registrare sia quando l’auto in movimento che quando è spenta, dando all’utente la possibilità di controllare la propria vettura ovunque si trovi. Quando è parcheggiata, i sensori intelligenti di Car Cam sono in grado di rilevare gli eventi all’interno ed intorno al veicolo e se viene rilevato un movimento sospetto (come un’effrazione), inizia a registrare ed invia una notifica sull’applicazione Ring. È però disponibile anche una funzione chiamata Traffic Stop: basta dire “Alexa, registra” e la webcam registrerà ciò che sta accadendo anche se l’auto è parcheggiata.

Novità anche per i videocitofono: arriva infatti Ring Peephole Cam che include tutte le funzioni del videocitofono più conosciute ed amate dai clienti e può essere installato direttamente sopra lo spioncino presente sulla porte. Dotato di una telecamera HD da 1080p, con visione notturna, audio bidirezionale e rilevamento dei movimenti, può essere installato rapidamente e richiede pochi minuti anche perla configurazione.

Per Alexa arriva “Alexa for Ev Charging”, che permette ai conducenti dei veicoli elettrici (al momento solo degli USA) di chiedere ad Alexa di aiutare a trovare e raggiungere i punti di ricarica pubblici, nonchè di pagare attraverso una semplice richiesta vocale. Non è chiaro se in futuro questa funzione arriverà anche in Italia.

Amazon ha anche annunciato l’integrazione multi-assistente con Josh.ai, il sistema d’intelligenza domestica progettato per gestire e controllare i dispositivi integrati tramite l’app intuitiva e l’elaborazione di un linguaggio di programmazione neurale. Gli utenti possono utilizzare contemporaneamente sia l’assistente vocale Josh.ai che Alexa: mentre quest’ultimo controlla la casa intelligente, Alexa può fornire informazioni ai clienti.

Arriva al CES 2023 anche la funzionalità “Hey Disney!”, che di recente è apparso anche in alcune camere d’albergo del Polynesian Village Resort di Disney negli Stati Uniti. Anche questa feature sarà disponibile solo negli USA inizialmente.

Alla fiera del Nevada Amazon ha annunciato che dieci società del portfolio Alexa Fund hanno presentato varie soluzioni innovative, tra cui Labrador che ha annunciato un proof-of-concept dotato di un Echo Show 10 installato sopra il robot Labrador Retriever. Svelato anche il sistema circolare Orbital System con routine Alexa. Sidewalk ha presentato il nuovo rilevatore di gas naturale di New Cosmos e diversi nuovi dispositivi residenziali con l’integrazione di Browan, ma anche lo smart modem Aria di Deviceroy ed alcuni nuovi dispositivi di Meshify.