Amazon scatenata: iPhone 14 256 GB scende al minimo storico!

Dopo avervi parlato del Motorola Moto G32 scontato su Amazon addirittura del 38%, è sempre l'ecommerce di Jeff Bezos a proporre un'altra interessante offerta ai suoi clienti. In particolare, in sconto troviamo oggi l'iPhone 14 "base" da 256 GB, che raggiunge addirittura il minimo storico.

Lo smartphone, infatti, viene venduto da Amazon a 869,90 Euro, il 25% in meno del prezzo di listino, fissato a 1.159 Euro tondi tondi. Dal lancio, l'iPhone 14 da 256 GB non è mai sceso al di sotto di questa cifra sull'ecommerce di Seattle. Attenzione, però: questo sconto è limitato solo alle versioni dello smartphone con colorazione Azzurra e Viola, mentre per le altre spenderete qualcosa di più.

Accanto alla variante Product(RED) del device, che non è più disponibile, gli iPhone 14 Giallo, Mezzanotte e Galassia costano di più di quelli nelle altre colorazioni, poiché sono scontati solo del 14% rispetto al prezzo di listino, e possono essere acquistati a 999 Euro. Ovviamente, se non avete particolari preferenze sul colore dello smartphone, il consiglio è quello di risparmiare 130 Euro extra e fiondarvi sulla variante Azzurra o su quella Viola.

Se invece potete "accontentarvi" dell'iPhone 14 con memoria da 128 GB, vi segnaliamo che anche quest'ultimo si trova in sconto su Amazon: il prezzo del prodotto - questa volta uguale per ogni sua colorazione - è pari a 799 Euro, il 22% in meno del MSRP, fissato invece a 1.029 Euro. In questo caso, però, siamo ben lontani dal minimo storico di poco più di 700 Euro raggiunto qualche settimana fa.

Infine, vi segnaliamo che anche gli iPhone 14 da 512 GB sono in sconto, anche se questa volta il ribasso è piuttosto contenuto: parliamo infatti del 10% in meno del MSRP, che scende così da 1.419 a 1.279 Euro nelle versioni Azzurro, Galassia e Mezzanotte. Le tinte Giallo e Viola, invece, sono disponibili a qualche decina di Euro in più, con sconti rispettivamente del 7% e dell'8%.