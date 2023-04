Amazon scatenata: Smart TV LG da 75' al 43% in meno, che prezzo!

Dopo che POCO ha esagerato a Pasqua con un ingente sconto su POCO M5, sembra che Amazon voglia fare lo stesso a Pasquetta, proponendo uno sconto decisamente allettante su una Smart TV LG del 2022 da ben 75", venduta ad un prezzo del 43% inferiore al valore di listino.

Stiamo parlando della Smart TV 4K LG 75QNED816QA, parte della serie 81 di TV QNED di LG, lanciata nel 2022. Il dispositivo è uno schermo con diagonale da ben 75" e risoluzione 4K, e viene proposto sull'ecommerce di Jeff Bezos al prezzo di 1.289,99 Euro, il 43% in meno rispetto al prezzo di listino, pari a 2.299 Euro. Uno sconto di poco più di mille Euro, insomma, che porta il televisore al minimo storico su Amazon.

Il dispositivo è dotato delle tecnologie Quantum Dot e Nanocell di LG, che garantiscono colori più raffinati, vibranti e puri rispetto ai televisori tradizionali, ma possiede anche un processore a7 di quinta generazione con tanto di Intelligenza Artificiale per l'ottimizzazione automatica di immagini e audio in base al tipo di contenuto mostrato dallo schermo.

Per i videogiocatori, l'LG 75QNED816QA garantisce il gaming in 4K fino a 120 fps grazie al VRR e alla tecnologia AMD FreeSync Premium, che si combinano con due porte HDMI 2.1 per le console di nuova generazione. Inoltre, la TV ha preinstallato webOS 22, che garantisce tutte le funzioni smart, e arriva con telecomando a puntatore nella confezione.

Le principali piattaforme di streaming, come Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e DAZN sono già preinstallate sul televisore, che integra anche Google Assistant e Alexa, insieme a HomeKit di Apple e alla compatibilità con AirPlay 2. Infine, la TV supporta lo standard DVB-T2 HEVC per il Digitale Terrestre.