Amazon scatenata: TV Neo QLED Samsung in forte sconto, fino a 1.300 Euro in meno!

Le Offerte di Primavera sono finite, ma Amazon non sembra aver intenzione di fermare gli sconti: al contrario, dopo avervi mostrato un'interessantissima offerta sul Nothing Phone(1) sull'ecommerce di Jeff Bezos, sono ora i televisori Samsung Neo QLED a finire in sconto. E che sconto: si risparmiano ben 1.300 Euro!

L'offerta di gran lunga più interessante è infatti quella sul Samsung QE55QN95BATXZT, una Smart TV da 55" della Serie QN95B: si tratta di uno schermo Neo QLED con risoluzione 4K UHD prodotto nel 2022, che al momento viene proposto su Amazon a soli 1.199 Euro, il 52% in meno del prezzo di listino, pari invece a 2.499 Euro. A conti fatti, ci troviamo di fronte ad un prezzo più che dimezzato, con un sottocosto di 1.300 Euro tondi tondi.

Neanche a dirlo, il televisore è pienamente compatibile con il DVB-T2 e integra Alexa e Google Assistant, mentre la tecnologia Quantum Matrix Mini LED garantisce contrasti ultra-nitidi in 4K. A gestire le immagini in alta risoluzione è poi il Processore Neural Quantum 4K di Samsung, che utilizza l'intelligenza artificiale per migliorare le funzioni della TV. Infine, il colosso coreano promette anche un audio al top con Dolby Atmos e OTS+.

Queste caratteristiche tecniche sono comuni anche agli altri prodotti scontati della stessa linea. Tra di essi, per esempio, troviamo il Samsung QE65QN95BATXZT da 65", altra TV Neo QLED con risoluzione 4K UHD lanciata nel 2022 da Samsung, che attualmente è scontata del 31% su Amazon: il prezzo, in questo modo, scende dal valore di listino di 2.804,99 Euro a quello di 1.949 Euro.

Sempre in offerta, infine, Amazon propone il Samsung QE75QN95BATXZT: si tratta di un televisore da ben 75", venduto a 2.458,20 Euro, contro i 2.929,99 di listino. Lo sconto è dunque del 16%, proporzionalmente più contenuto di quello valido per gli altri schermi della stessa linea. Anche in questo caso, ovviamente, la TV è un pannello Neo QLED con risoluzione 4K UHD.