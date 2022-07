Amazon scatenata nel weekend: doppio sconto su un monitor da gaming Samsung

Dopo aver riportato lo sconto di Amazon sulle stampanti 3D, torniamo sul sito web del colosso di Seattle per parlare di un altro sconto degno di nota. Questa volta il protagonista è un monitor Samsung Odyssey da 34 pollici, su cui è possibile godere di un doppio sconto.

Nella fattispecie, il Samsung Odyssey G5 da 34 pollici, gode di una doppia riduzione ed ai 408,99 Euro proposti (già inferiori a 579 Euro di listino), si aggiunge un risparmio di ulteriori 40,89 Euro che viene applicato direttamente al check out:

Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (C34G55), Curvo (1000R), 34", 3440x1440 (Ultra WQHD), 21:9, HDR10, VA, 165 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PBP, Flicker free: 368,10 Euro

Amazon propone anche il pagamento in cinque rate mensili a tasso zero ed interessi zero, oltre che quello a rate con Cofidis che si può scegliere direttamente al check out selezionando l’opzione dedicata.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per venerdì 29 Luglio 2022 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna. Il monitor arriva in un imballaggio che svela il contenuto, motivo per cui se si tratta di un regalo consigliamo di scegliere l’apposita opzione onde evitare spiacevoli sorprese. Nessuna informazione sulla data di scadenza.