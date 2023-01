Amazon scelta per la sostenibilità di Venezia: previsti progetti innovativi

Non c'è solamente l'estensione di Amazon Prime ad altri siti Web a delineare le partnership strette dal colosso dell'e-commerce. Infatti, adesso Andy Jassy e soci sono persino sbarcati in quel di Venezia.

A tal proposito, come annunciato dal presidente dell'ente Renato Brunetta su Twitter, la Fondazione "Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità" vede ora Amazon come nuovo socio co-fondatore. Nel tweet dedicato alla presentazione del partner, si legge che quest'ultimo è in grado di contribuire a rafforzare le competenze della Fondazione, "anche dal punto di vista della gestione sostenibile della logistica e dei processi data monitoring and management".

Successivamente, è inoltre stato spiegato, sempre dallo stesso Brunetta, che sono "due le aree tematiche scelte dall'azienda per contribuire alla crescita e allo sviluppo sostenibile di Venezia e del suo territorio: Transizione energetica e ambiente e Venice Sustainability Accelerator attraverso il motore del cloud". In parole povere, il colosso del mondo Tech approda in laguna insieme ad AWS (Amazon Web Services).

Il tutto si prefigge l'obiettivo di fornire supporto tecnico e formazione adeguati per il lancio di progetti innovativi relativi alla sostenibilità. Venezia si appresta dunque ad andare verso una maggiore direzione "green", nonché a perseguire un'ottica di ulteriore utilizzo del cloud per gestire gli obiettivi di sostenibilità. Questo con l'aiuto dei partner, tra cui Amazon.