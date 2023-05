Amazon fa scendere sotto i 200 euro il prezzo di uno Smart TV 2023

Al netto della pioggia di sconti Amazon su SSD e RAM, vale la pena soffermarsi anche su altre iniziative promozionali legate al noto portale e-commerce. A tal proposito, si fa notare uno sconto non di poco conto su uno Smart TV 2023.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto contestualmente alla versione italiana del sito Web ufficiale della società di Andy Jassy, il modello Hisense 32E43KT viene adesso venduto a un prezzo pari a 199 euro. Da quanto si può apprendere da Amazon Italia, il costo precedente del televisore ammontava a 229 euro, quindi ciò a cui si fa riferimento è un possibile risparmio del 13%.

Lo sconto è insomma, a conti fatti, di 30 euro. Non è tuttavia tanto l'offerta in sé a farsi notare, bensì ciò che risulta maggiormente intrigante è il fatto che un televisore smart di recente uscita, in quanto legato al 2023, sia sceso sotto alla "barriera psicologica" dei 200 euro. Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, in quanto il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon.

Per quel che riguarda invece la scheda tecnica di Hisense 32E43KT, quest'ultima comprende un pannello da 32 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Si fa inoltre riferimento a una soluzione VIDAA, dunque non mancano le classiche funzionalità smart. Se vi interessa il prodotto, in ogni caso, potreste voler dare un'occhiata direttamente al portale ufficiale di Hisense, in quanto in quest'ultimo si scende maggiormente nel dettaglio.