Amazon fa scendere del 41% il prezzo di un TV Samsung QLED 4K

Al netto delle promozioni di Amazon Prime Day 2023, vale la pena soffermarsi anche sulle altre offerte lanciate nel contesto del noto portale e-commerce. A tal proposito, si fa notare uno sconto importante su un televisore QLED 4K di Samsung: potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi non vuole spendere troppo.

Infatti, il modello Samsung QE43Q60BAUXXC viene adesso venduto a un prezzo pari a 430 euro su Amazon Italia. Dalla versione nostrana del sito Web ufficiale dell'azienda di Andy Jassy si apprende che precedentemente il costo consigliato risultava di 722,99 euro, dunque c'è di mezzo un possibile risparmio del 41%.

In parole povere, lo sconto è di 292,99 euro. Insomma, l'offerta avviata da Amazon in questo periodo potrebbe potenzialmente rivelarsi intrigante per chi è alla ricerca di un televisore che non costi troppo. Vale la pena notare che il modello coinvolto nell'offerta è legato al 2022, così come che non si passa per rivenditori (in quanto il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon).

Per il resto, guardando alla scheda tecnica di Samsung QE43Q60BAUXXC, troviamo un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano inoltre tutte le funzionalità smart del caso che ci si possono aspettare da un televisore di questo tipo.