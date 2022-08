Amazon, schede video NVIDIA RTX 30 custom ASUS in offerta: raggiunto minimo storico

Dopo avere analizzato a inizio agosto le schede video MSI RTX 30 in sconto su Amazon, torniamo ancora una volta sul portale di e-commerce statunitense per proporvi di seguito alcune schede grafiche NVIDIA RTX 30 personalizzate da ASUS in sconto, anche al prezzo più basso di sempre.

Le schede video NVIDIA GeForce RTX 30 firmate ASUS in offerta su Amazon sono le seguenti:

ASUS TUF Gaming 3060 V2 OC Edition Scheda Grafica, 12 GB GDDR6, PCIe 4.0, 2 HDMI 2.1, 3 DisplayPort 1.4a, OpenGL 4.6, Overclock, PSU Consigliata 750W, Fino a 4 Monitor, GPU Tweak II, Nero: 551,96 Euro

ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti V2 MINI Scheda Grafica, 8 GB GDDR6, PCIe 4.0, 1 HDMI 2.1, 3 DisplayPort 1.4a, OpenGL 4.6, Due Ventole Axial-Tech, LHR, PSU Consigliata 750W, GPU Tweak II, Nero: 592,99 Euro

ASUS DUAL RTX 3070 V2 Scheda Grafica, 8GB GDDR6, PCIe 4.0, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a, Ventole Axial Tech, Dual BIOS, Piastra Posteriore Protettiva, PSU Consigliata 750W, GPU Tweak II, LHR, Nero: 763,26 Euro

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 Ti OC Edition Scheda Grafica, 8 GB GDDR6X, PCIe 4.0, 2 HDMI 2.1, 3 DisplayPort 1.4a, OpenGL 4.6, Overclock, Tre Ventole, PSU Consigliata 750W, GPU Tweak II, Nero: 885,90 Euro

Il prezzo più basso di sempre viene toccato dal modello ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti V2 MINI, il più compatto dei quattro proposti e pensato nello specifico per i PC desktop più piccoli. In tutti i casi a occuparsi di vendita e spedizione è la stessa Amazon, la quale permette di selezionare il pagamento a rate Tasso Zero con Cofidis al momento del check-out. Inoltre, direttamente tramite la schermata del prodotto potrete selezionare il ritiro presso Amazon Locker vicini, Amazon Counter o uffici postali nella vostra zona.

