Amazon, nuovo sciopero in Germania: a rischio le consegne di Natale?

Nuova mobilitazione per i dipendenti Amazon in Germania. Il reparto di logistica della divisione teutonica del colosso degli e-commerce infatti potrebbe fermarsi per qualche ora, mettendo a rischio le consegne di Natale. Alla base della vertenza ci sono richieste per ottenere salari più alti e condizioni di lavoro migliori.

L'annuncio è arrivato dal sindacato dei Verdi, che ha minacciato scioperi proprio nei giorni a ridosso delle festività natalizie. La Germania rappresenta il secondo mercato più ampio al mondo per Amazon dopo quello americano, ecco perchè il danno potrebbe essere importante.

"I Verdi vogliono che l'alto livello di turnover nei giorni prima di Natale porti ad un aumento della pressione che si traduca in una contrattazione collettiva sui salari proposti da Amazon" si legge in una dichiarazione del sindacato, secondo cui i bonus di Natale dovrebbero essere quadruplicati rispetto a quelli attuali da 400 Euro.

Mechthild Middeke, uno dei promotori dello sciopero, ha affermato che "durante il periodo natalizio i nostri colleghi sono duramente sovraccaricati di lavoro, sono sotto stress e regolarmente in straordinario. Questa condizione dovrebbe essere riconosciuta come un bonus natalizio concordato collettivamente dall'azienda".

Amazon dal canto suo ha voluto rassicurare i clienti ed ha osservato che i pacchi arriveranno puntuali in quanto "molti dipendenti continueranno a lavorare sugli ordini". La compagnia americana ha anche rivendicato il ruolo di essere "uno dei migliori datori di lavoro possibili".

In occasione del Black Friday i corrieri avevano indetto uno sciopero anche in Italia, a causa dell'eccessivo carico di lavoro.