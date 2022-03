Amazon sconta 10 GPU NVIDIA GeForce RTX serie 30: si parte da 433 euro

Non ci sono solamente sconti su smartwatch su Amazon. Infatti, il noto portale e-commerce ha messo in offerta ben 10 GPU NVIDIA GeForce RTX serie 30.

Più precisamente, i 10 modelli che abbiamo scovato in promozione su Amazon Italia (in diversi casi si passa per rivenditori, ma ci sono anche alcune schede video vendute e spedite direttamente da Amazon) sono quelli presenti di seguito.

10 schede video NVIDIA GeForce RTX serie 30 in offerta su Amazon Italia

Insomma, ci sono parecchie GPU RTX serie 30 in sconto su Amazon. Tenete bene a mente che chiaramente la disponibilità di alcuni prodotti potrebbe risultare limitata e che le spedizioni potrebbero richiedere tempi non esattamente dei migliori (come d'altronde i prezzi potrebbero non essere propriamente quelli che un po' tutti vorrebbero). Capite bene, però, che potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi non vuole più attendere.