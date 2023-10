Amazon sconta di oltre 100 euro un portatile Lenovo LOQ con RTX 4060

Andando oltre allo sconto Amazon su OnePlus 8T, vale la pena scendere nel dettaglio di quanto proposto dal popolare store e-commerce in ambito di offerte Tech. Infatti, è stato avviato uno sconto potenzialmente intrigante su un computer portatile di Lenovo con GPU RTX 4060.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale dell'azienda Andy Jassy, il modello Lenovo LOQ viene venduto a un prezzo pari a 1.293,99 euro. Da Amazon Italia si apprende che usualmente il costo consigliato per il computer portatile ammonterebbe a 1.399 euro. Si fa insomma riferimento a un possibile risparmio dell'8%.

In parole povere, a conti fatti, lo sconto è di 105,01 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione non di poco conto per più di qualcuno, soprattutto per coloro che stavano tenendo d'occhio il mercato dei portatili da gaming. Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, visto che il prodotto risulta venduto e spedito direttamente da Amazon. Va detto, però, che la disponibilità è limitata al momento in cui scriviamo.

Per il resto, dando un'occhiata alla scheda tecnica di Lenovo LOQ, al netto della già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8GB di memoria GDDR6 dedicata, di mezzo c'è un processore Intel Core i5-13500H, 16GB di RAM e 512GB di SSD. Il pannello da 15,6 pollici ha una risoluzione Full HD, mentre il sistema operativo è Windows 11.