Amazon sconta di ben 999 euro l'imponente TV di Sony da 85 pollici

Andando oltre alla possibilità di ottenere un buono sconto Amazon, vale la pena soffermarsi anche sulle iniziative promozionali lanciate dal popolare portale e-commerce in termini di prodotti Tech. Tra queste, infatti, spicca un'offerta relativa a un televisore di Sony con diagonale di ben 85 pollici.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Sony KD-85X85K viene ora proposto a 1.999,99 euro. Dalla versione nostrana del sito Web ufficiale dell'azienda di Andy Jassy apprendiamo che precedentemente il costo del televisore ammontava a 2.999 euro. Si fa insomma riferimento a uno sconto del 33%, ovvero basta un semplice calcolo per comprendere che si possono risparmiare 999,01 euro.

Potrebbe insomma trattarsi potenzialmente di una buona occasione per coloro che sono alla ricerca di un televisore dall'ampia diagonale, considerando anche che si fa riferimento a un modello approdato sul mercato nel corso del 2022 (dunque non troppo tempo fa). Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, dato che il televisore è venduto e spedito direttamente da Amazon.

Per il resto, se volete approfondire maggiormente la scheda tecnica di Sony KD-85X85K, che include un pannello con diagonale di 85 pollici e risoluzione 4K, nonché tutte le funzionalità smart legate a Google TV, potreste voler fare riferimento direttamente al portale ufficiale di Sony.