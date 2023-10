Amazon sconta a 1149 euro un notebook da gaming MSI con RTX 4060

Andando oltre allo sconto Amazon sulla maschera luminosa per Halloween, vale la pena tornare a fare riferimento alle offerte avviate dal ben noto store e-commerce in ambito Tech. Infatti, non manca un'iniziativa promozionale riguardante un notebook da gaming MSI con GPU RTX 4060.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del popolare portale ufficiale della società di Andy Jassy, il modello MSI Thin GF63 12VF-291IT viene adesso venduto a un costo pari a 1.149 euro. Da Amazon Italia si apprende che usualmente il costo consigliato per il dispositivo ammonterebbe a 1.399 euro. Si fa insomma riferimento a un possibile risparmio del 18%.

Non serve quindi effettuare un calcolo troppo complesso per comprendere che si tratta di uno sconto di 250 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione interessante per più di qualcuno, visto che comunque si fa riferimento a un notebook in grado di fornire buone soddisfazioni in ambito gaming, considerata anche la presenza della succitata scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060. Tra l'altro, il prodotto risulta venduto e spedito da Amazon, dunque non si passa per rivenditori.

In ogni caso, guardando alla scheda tecnica di MSI Thin GF63 12VF-291IT, quest'ultima comprende anche un processore Intel Core i7-12650H, 16GB di RAM e 512GB di SSD. Il pannello da 15,6 pollici ha invece risoluzione Full HD, mentre il sistema operativo è immancabilmente Windows 11 Home.