Amazon sconta di oltre 140 euro un TV Mini LED 4K TCL da 65 pollici

Non ci sono solamente sconti su iPhone 15 su Amazon. Infatti, il popolare store e-commerce propone una vasta gamma di iniziative promozionali in ambito Tech. Tra queste troviamo anche un'offerta relativa a un televisore Mini LED di TCL con diagonale di 65 pollici.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del sito Web ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il modello TCL 65C841 viene adesso proposto a un prezzo pari a 1.099,90 euro. Da Amazon Italia si apprende che il costo più basso recente del prodotto sullo store e-commerce (negli ultimi 30 giorni) era stato di 1.240,42 euro.

Questo significa che risulta possibile, a conti fatti, usufruire di uno sconto di 140,52 euro. Potrebbe insomma potenzialmente trattarsi di un'occasione interessante per chi è alla ricerca di un televisore con ampia diagonale che risulti anche appartenente a una certa fascia. Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, visto che il prodotto risulta venduto e spedito direttamente da Amazon.

Guardando alla scheda tecnica di TCL 65C841, quest'ultima include un pannello da 65 pollici con risoluzione 4K. Non mancano poi tutte le funzioni smart che ci si possono aspettare da un modello di questo tipo, ma per maggiori dettagli potreste voler approfondire direttamente quanto esplicitato su Amazon.