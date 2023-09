Amazon sconta del 17% Iron Man Cable Guy: ecco a cosa serve

Mentre gli occhi degli appassionati del mondo Tech sono rivolti all'evento Amazon Devices 2023, vale la pena soffermarsi su un'iniziativa promozionale avviata nel contesto del popolare store e-commerce. Infatti, è stato lanciato uno sconto relativo a Iron Man Cable Guy.

No, non si fa riferimento a una semplice Action Figure del personaggio Marvel, ma il prodotto coinvolto rappresenta un supporto per controller e smartphone. La posizione di Tony Stark non è dunque casuale, visto che potreste voler "affidare" a quest'ultimo il vostro iPhone, il vostro dispositivo Android, il vostro controller PlayStation, il vostro controller Xbox e chi più ne ha più ne metta.

Il risparmio proposto da Amazon è del 17%, visto che ora Iron Man Cable Guy viene venduto a un costo pari a 26,50 euro tramite rivenditori. Stando a quanto si apprende dalla versione nostrana del portale ufficiale di Amazon, il prezzo mediano ammonterebbe infatti a 31,99 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi vuole portarsi a casa il prodotto, anche se al momento in cui scriviamo la disponibilità dello stesso risulta particolarmente limitata.

Se siete però interessati più che altro alla linea Cable Guy e avete intenzione di approfondire i prodotti legati ad altri personaggi, potrebbe magari farvi piacere dare un'occhiata anche all'offerta Unieuro su Deadpool Cable Guy.