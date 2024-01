Amazon sconta del 17% il ripetitore Wi-Fi dual-band TP-Link Mercusys

Non c'è solamente lo sconto Amazon sul MacBook Pro con chip M3 Max a poter mantenere alta l'attenzione degli appassionati del mondo Tech sulle offerte lanciate dal noto store e-commerce. Infatti, quest'ultimo ha avviato, ad esempio, anche un'iniziativa promozionale relativa a un ripetitore Wi-Fi dual-band TP-Link Mercusys Me30.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il dispositivo viene adesso proposto a un prezzo pari a 24,99 euro. Da Amazon Italia si apprende che il costo più basso recente negli ultimi 30 giorni sullo store e-commerce era stato di 29,99 euro.

In parole povere, si fa riferimento a un possibile risparmio del 17%. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un dispositivo, tra l'altro non poi così ingombrante, che possa estendere la portata della rete Wi-Fi di casa (o, perché no, anche di altri ambienti).

Si fa tra l'altro riferimento a un ripetitore Wi-Fi dual-band, che può dunque operare sia a 2,4 GHz che a 5 GHz. Non manca inoltre una porta LAN, pensata per collegare eventualmente in questo modo qualche dispositivo, quindi si fa riferimento a una soluzione che strizza l'occhio a varie modalità di utilizzo.