Amazon sconta a meno di 190 euro uno Smart TV di Samsung

Non ci sono solamente sconti Amazon su iPhone 15 a poter attirare l'attenzione di chi è alla ricerca di prodotti tecnologici. Infatti, sul noto portale e-commerce sono attive diverse iniziative promozionali, tra cui rientra quella riguardante uno Smart TV low cost di Samsung.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del sito Web ufficiale di Andy Jassy, il modello Samsung UE24N4300ADXZT viene adesso venduto a un prezzo pari a 184,63 euro. Stando a quanto si apprende da Amazon Italia, usualmente il costo consigliato per il televisore ammonterebbe a 239 euro. In parole povere, si fa riferimento a un possibile risparmio del 23%.

Insomma, lo sconto è di 54,37 euro. Capite bene, dunque, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un televisore che non costi troppo. Questo anche considerando che si scende sotto alla "barriera psicologica" dei 200 euro, nonché che si fa riferimento a un prodotto venduto e spedito direttamente da Amazon (quindi non si passa per rivenditori).

Per il resto, guardando alla scheda tecnica di Samsung UE24N4300ADXZT, quest'ultima integra un pannello da 24 pollici con risoluzione HD (1.366 x 768 pixel). Potrebbe insomma non trattarsi propriamente di una soluzione adatta a tutti i contesti, ma la presenza delle funzioni smart di base potrebbe comunque fare gola a più di qualcuno.