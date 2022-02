Amazon sconta del 20% un 'altoparlante' con display e tastiera meccanica

In seguito alla promozione di Amazon su un tablet Android particolarmente low cost, torniamo ad approfondire "stranezze" relative al noto portale e-commerce. Infatti, è stata lanciata un'offerta legata a un altoparlante con display e tastiera meccanica. Sì, avete capito bene.

Più precisamente, il prodotto viene ora venduto a un prezzo pari a 71,99 euro su Amazon tramite rivenditori. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, il costo del dispositivo generalmente sarebbe di 89,99 euro. Questo significa che c'è un possibile risparmio del 20%, ovvero che lo sconto è di 18 euro. Al momento in cui scriviamo, la promozione viene indicata come in scadenza "tra 4 giorni", quindi c'è ancora un po' di tempo per usufruirne.

In ogni caso, quello proposto da Amazon è sicuramente un dispositivo "atipico", che fa la sua ottima figura in determinati contesti. Lo schermo da 16 x 16 pixel può infatti essere personalizzato a piacere mediante immagini selezionabili direttamente da un'apposita app per smartphone. Volete far scorrere la scritta "Subscribe" a schermo, posizionando l'altoparlante sullo "sfondo" di un video o di una diretta streaming? Si può fare, come si vede nel video di presentazione del prodotto disponibile su Amazon.

Volete giocare a Tetris o Snake (o simili) mediante i pochi tasti meccanici presenti frontalmente, rigorosamente retroilluminati RGB? È possibile farlo. Per il resto, ovviamente il dispositivo si può utilizzare come altoparlante per ascoltare la musica derivante da Spotify. In ogni caso, è possibile fare anche altro con Divoom Ditoo (questo il nome del prodotto), quindi sicuramente potreste voler dare un'occhiata approfondita alla descrizione presente su Amazon.