Amazon sconta del 20% l'appena uscito Honor Pad 8 per il Black Friday

Dopo aver trattato le offerte Amazon su TV Nokia, è giunto il momento di tornare a dare un'occhiata ai vari prodotti in sconto sul popolare sito Web e-commerce. In questo contesto, si fa notare una promozione relativa al tablet Honor Pad 8.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto, il dispositivo viene adesso venduto a un prezzo pari a 263 euro su Amazon Italia. Stando a quanto si può leggere nella versione italiana del portale ufficiale della società di Andy Jassy, generalmente il costo del dispositivo ammonterebbe a 329 euro. Di mezzo c'è dunque uno sconto del 20%, ovvero è possibile risparmiare 66 euro.

Si tratta di una promozione che risulta interessante da approfondire anche per via del fatto che Honor Pad 8 è arrivato in Italia a fine ottobre 2022. Insomma, l'offerta è legata a un tablet approdato da poco nel nostro Paese, che tra l'altro non siamo riusciti a trovare né sul sito Web ufficiale di MediaWorld né sul portale ufficiale di Unieuro.

