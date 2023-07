Amazon sconta del 20% l'imponente Smart TV Samsung Neo QLED 8K

Al netto delle novità della Direttiva Omnibus, le offerte Tech in Italia chiaramente continuano. Tra gli store e-commerce più attivi c'è immancabilmente Amazon, che sta proponendo in offerta uno Smart TV Neo QLED Samsung con risoluzione 8K.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del sito Web ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il modello Samsung QE65QN900CTXZT viene ora proposto a un costo pari a 4.403,89 euro. Stando a quanto si può leggere su Amazon Italia, il prezzo consigliato sarebbe di 5.499 euro, dunque di mezzo c'è un possibile risparmio del 20%.

A conti fatti, insomma, si fa riferimento a uno sconto di 1.095,11 euro. Capite bene, dunque, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un televisore di una certa fascia, considerando anche il fatto che si fa riferimento a una novità 2023. Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, in quanto il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon. Va detto, però, che al momento in cui scriviamo il numero di unità disponibili è limitato.

Per il resto, guardando alla scheda tecnica di Samsung QE65QN900CTXZT, troviamo un pannello da 65 pollici con risoluzione 8K (7680 x 4320 pixel). Per il resto, non mancano tutte le funzionalità smart del caso, come ci si aspetta da un modello di questa caratura. In ogni caso, potrebbe interessarvi approfondire il portale ufficiale di Samsung per maggiori dettagli sulle specifiche.