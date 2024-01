Amazon sconta del 20% un monitor da gaming Lenovo Legion a 240Hz

Andando oltre agli sconti Amazon sulle cuffie Astro Gaming A50, vale la pena tornare a fare riferimento alle iniziative promozionali avviate dal ben noto store e-commerce. Infatti, quest'ultimo ha lanciato anche un'offerta non di poco conto su un monitor da gaming Lenovo Legion.

Scendendo maggiormente nel dettaglio della versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il modello Lenovo Legion R25f-30 viene adesso venduto a un prezzo pari a 199 euro. Da Amazon Italia si apprende che il costo più basso negli ultimi 30 giorni era stato di 249 euro, dunque di mezzo c'è un possibile risparmio del 20%.

Non serve insomma effettuare chissà quale calcolo per comprendere che si fa riferimento a uno sconto di 50 euro. Capite bene, dunque, che si fa riferimento a un'offerta che potrebbe fare gola a più di qualcuno. Questo anche considerando il fatto che si scende sotto alla "barriera psicologica" dei 200 euro, nonché che il monitor in questione rappresenta un'esclusiva Amazon (e dunque viene venduto e spedito direttamente da quest'ultimo).

Per il resto, la scheda tecnica di Lenovo Legion R25f-30 include un display da 24,5 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e refresh rate di 240 Hz. La colorazione proposta da Amazon a questo prezzo è quella Raven Black e non manca il supporto alla tecnologia AMD FreeSync.