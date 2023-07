Amazon sconta del 20% il monitor da gaming portatile multiuso di ASUS ROG

Non c'è solamente l'approdo di ASUS ROG Ally su Amazon Italia a poter attirare l'attenzione degli appassionati di gaming e tecnologia in generale. Infatti, sul noto portale e-commerce è stato anche lanciato uno sconto non di poco conto relativo a un monitor da gaming portatile multiuso di ASUS ROG.

Più precisamente, il modello ASUS ROG Strix XG16AHP viene adesso proposto a un prezzo pari a 399 euro su Amazon Italia mediante rivenditori. Stando a quanto si può leggere nel contesto della versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, usualmente il prezzo consigliato per il prodotto sarebbe di 499 euro. In parole povere, di mezzo c'è un possibile risparmio del 20%.

Non serve per il resto effettuare chissà quale calcolo per comprendere che lo sconto è di 100 euro. Capite bene che potrebbe insomma potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un prodotto di questo tipo, anche se vale la pena esplicitare che al momento in cui scriviamo sono richiesti 10 euro aggiuntivi per la consegna, così come che ci sono poche unità disponibili.

In ogni caso, guardando alla scheda tecnica di ASUS ROG Strix XG16AHP, quest'ultima presenta un pannello da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e refresh rate di 144Hz, così come non manca una batteria da 7.800 mAh. In linea generale, il prodotto viene indicato come adatto al gaming su console, notebook e mobile. Per maggiori indicazioni potreste però voler consultare direttamente il portale ufficiale di ASUS ROG, visto che in quest'ultimo si scende maggiormente nel dettaglio di quanto proposto.