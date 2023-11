Amazon sconta del 20% un notebook ASUS TUF con GPU RTX 4050

Non ci sono solamente gli sconti Amazon su Echo Pop a poter far rivolgere la vostra attenzione verso le iniziative promozionali lanciate in ambito Tech dal ben noto store e-commerce. Infatti, quest'ultimo propone anche, ad esempio, uno sconto importante su un notebook da gaming ASUS TUF con GPU RTX 4050.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il modello ASUS TUF Gaming F15 FX507VU4 viene adesso venduto a un costo pari a 1.279 euro. Da Amazon Italia si apprende che generalmente il prezzo consigliato ammonterebbe a 1.599 euro. Questo significa che di mezzo c'è un possibile risparmio del 20%.

Non serve insomma effettuare chissà quale calcolo per comprendere che ciò a cui si fa riferimento è uno sconto di 320 euro. Capite bene che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione ghiotta per chi è alla ricerca di un notebook in grado di fornire anche un certo tipo di soddisfazioni a livello gaming, considerata la presenza della succitata scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050.

Per il resto, dando un'occhiata alla scheda tecnica di ASUS TUF Gaming F15 FX507VU4, quest'ultima include anche un processore Intel Core i7-13700H, 16GB di RAM e 512GB di SSD. Il pannello da 15,6 pollici dispone di risoluzione Full HD, mentre il sistema operativo è immancabilmente Windows 11 Home.