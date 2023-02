Amazon sconta sotto i 200 euro un Android TV Full HD da 40 pollici

Al netto delle offerte Amazon su RAM DDR5, sul noto portale e-commerce sono disponibili un buon numero di altre iniziative promozionali lato Tech. In questo contesto, spicca uno sconto importante su un televisore Android con ampia diagonale.

Più precisamente, il modello Metz Serie MTC6110 viene adesso proposto a un prezzo pari a 199,99 euro mediante Amazon Italia (non si passa nemmeno per rivenditori, dato che il prodotto risulta venduto e spedito direttamente da Amazon). Stando a quanto si può leggere sulla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, precedentemente il costo del televisore ammontava a 249,99 euro.

Questo significa che l'iniziativa promozionale lanciata da Amazon vede di mezzo un possibile risparmio del 20%. In parole povere, a conti fatti, lo sconto è di 50 euro. Ciò che non passa inosservato è inoltre il fatto che si scenda sotto alla "soglia psicologica" dei 200 euro, facendo contestualizzare il televisore in una fascia low cost potenzialmente interessante per più di qualcuno.

Per il resto, la scheda tecnica del Metz Serie MTC6110 comprende un pannello con diagonale di 40 pollici e risoluzione Full HD. Si tratta tra l'altro di un modello del 2022, dunque tutto sommato di recente uscita, che presenta tutte le funzionalità smart del caso grazie al sistema operativo Android.