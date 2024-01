Amazon sconta a meno di 200 euro uno Smart TV 2023 di Panasonic

Non ci sono esclusivamente sconti Amazon su iPhone 15 in questo inizio 2024. Infatti, il popolare store e-commerce sta proponendo a un prezzo interessante anche uno Smart TV 2023 di Panasonic.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del sito Web ufficiale della società di Andy Jassy, il modello Panasonic TX-32MS350E viene adesso proposto a un prezzo pari a 199 euro. Da Amazon Italia si apprende che usualmente il costo mediano a cui viene venduto il prodotto sul portale e-commerce sarebbe di 229 euro.

Questo significa che c'è un possibile risparmio del 13% rispetto al solito. In parole povere, a calcoli fatti lo sconto è di 30 euro. Capite bene, visto anche che si scende sotto alla "barriera psicologica" dei 200 euro, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un televisore smart economico venduto e spedito direttamente da Amazon (quindi senza passare per rivenditori).

In ogni caso, guardando alla scheda tecnica di Panasonic TX-32MS350E, troviamo un pannello da 32 pollici con risoluzione HD (1.366 x 768 pixel). Non si tratta insomma probabilmente di un televisore per tutti, ma non mancano le funzionalità smart di base e quindi chi ha intenzione di acquistare un prodotto low cost potrebbe ritenerla una buona opportunità.