Amazon sconta del 21% la chiavetta USB di Harry Potter da 32GB

Non ci sono solamente gli sconti Amazon su iPhone 14 a poter attirare l'attenzione degli appassionati di tecnologia sulle offerte lanciate dal popolare negozio e-commerce. Infatti, quest'ultimo ha avviato un ampio numero di iniziative promozionali, tra cui quella relativa a una chiavetta USB di Harry Potter.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del sito Web ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, la succitata chiavetta USB 3.0 viene adesso venduta a un prezzo pari a 23,57 euro. Da Amazon Italia si apprende che usualmente il costo consigliato per il prodotto sarebbe di 29,99 euro, quindi di mezzo c'è un possibile risparmio del 21%.

Capite bene dunque che, andando anche oltre allo sconto Amazon sulla maschera luminosa smart, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi ha intenzione di effettuare un regalo per gli altri o per sé stesso in vista di Halloween. Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, visto che il prodotto risulta venduto e spedito direttamente da Amazon.

Per il resto, vale la pena indicare che si fa riferimento a una chiavetta USB con licenza ufficiale, in quanto legata al marchio TRIBE. Quest'ultimo dispone infatti di diverse licenze legate a importanti universi narrativi, così come viene messo in mostra direttamente nella pagina Amazon del negozio TRIBE, a cui potreste voler dare un'occhiata se vi interessa questa tipologia di prodotti.