Amazon sconta del 21% le cuffie wireless Astro Gaming A50 per PC e console

Non ci sono unicamente sconti su smartphone Redmi su Amazon in questo periodo. Infatti, il popolare store e-commerce ha lanciato un ampio numero di iniziative promozionali legate al mondo Tech. Tra le offerte, si fa notare quella relativa alle cuffie wireless Astro Gaming A50.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del sito Web ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il prodotto viene adesso proposto a un prezzo pari a 199,99 euro. Da Amazon Italia si apprende che il costo più basso recente di questo modello di cuffie wireless da gaming negli ultimi 30 giorni era stato di 253,28 euro.

Questo significa che c'è di mezzo un possibile risparmio del 21%, ovvero che, a calcoli fatti, lo sconto è pari a 53,29 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno. Questo anche considerando che l'headset risulta venduto e spedito direttamente da Amazon, quindi non si passa per rivenditori.

In ogni caso, la variante delle cuffie da gaming coinvolta viene indicata come adatta per le console PlayStation e il mondo PC. Il collegamento wireless avviene a 2,4 GHz e non manca una base di ricarica. Tuttavia, se siete alla ricerca di maggiori dettagli su questa soluzione, potreste voler fare riferimento direttamente a quanto indicato sul portale ufficiale di Logitech.