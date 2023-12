Amazon sconta del 21% il maxi TV Sony Mini LED da 85 pollici: il prezzo è per pochi

Andando oltre allo sconto Amazon su Xiaomi Smart Band 6, vale la pena scendere nel dettaglio di un'altra iniziativa promozionale lanciata in ambito Tech dal popolare store e-commerce. Infatti, quest'ultimo ha messo in sconto un maxi televisore Sony Mini LED, che potrebbe fare gola a un certo tipo di utente.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale della società di Andy Jassy, il modello Sony BRAVIA XR-85X95L viene adesso proposto a un prezzo pari a 3.969 euro. Stando a quanto si apprende da Amazon Italia, usualmente il costo consigliato per il prodotto ammonterebbe a 4.999 euro.

Questo significa che c'è di mezzo un possibile risparmio del 21%, ovvero che a calcoli fatti si fa riferimento a uno sconto di 1.030 euro. Per quanto si tratti dunque di un prezzo ancora per pochi, capite bene dunque che potrebbe magari interessare a qualcuno che sta valutando di effettuare un acquisto senza compromessi in questo ambito. Questo anche considerando che si fa riferimento a un modello 2023, dunque tutto sommato di recente uscita. Vale però la pena notare che, al momento in cui scriviamo, le tempistiche di spedizione non sono esattamente delle più rapide.

In ogni caso, dando una rapida occhiata alla scheda tecnica di Sony BRAVIA XR-85X95L, quest'ultima include un pannello Mini LED da 85 pollici con risoluzione 4K. Non mancano poi chiaramente tutte le funzioni smart del caso, ma per tutti i dettagli sul modello coinvolto potreste voler approfondire direttamente il portale ufficiale di Sony.