Amazon sconta del 21% un televisore Hisense 4K da 55 pollici

Andando oltre allo sconto Amazon su uno Smart TV Samsung, vale la pena soffermarsi anche su altre iniziative promozionali lanciate in ambito Tech. A tal proposito, non manca un'offerta non di poco conto su un televisore Hisense 4K da 55 pollici.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del sito Web ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il modello Hisense 55U62KQ viene ora proposto a un prezzo pari a 549 euro. Da Amazon Italia apprendiamo che usualmente il costo consigliato per il prodotto ammonterebbe a 699 euro. In parole povere, c'è di mezzo un possibile risparmio del 21%.

A calcoli fatti, insomma, si fa riferimento a uno sconto di 150 euro. Capite bene, dunque, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione, anche per via del fatto che si fa riferimento a un modello approdato sul mercato nel 2023 (e dunque tutto sommato recente). Inoltre, non si passa nemmeno per rivenditori, visto che il prodotto risulta venduto e spedito direttamente da Amazon.

Scendendo maggiormente nel dettaglio della scheda tecnica di Hisense 55U62KQ, quest'ultima include un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K. Non mancano poi tutte le funzionalità smart di base che ci si aspettano da un modello di questo tipo, anche se per maggiori dettagli potreste voler consultare direttamente il portale ufficiale di Hisense.