Amazon sconta del 22% uno Smart TV QLED Samsung da 32 pollici

Non c'è solamente lo sconto Amazon su iPhone 15 Pro Max a poter attirare l'attenzione degli appassionati del mondo Tech in questo periodo. Infatti, il ben noto portale e-commerce propone un ampio numero di iniziative promozionali, tra cui rientra uno sconto su uno Smart TV QLED Samsung.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il modello Samsung QE32Q50AEUXZT viene venduto a un prezzo pari a 349 euro. Da Amazon Italia si apprende che usualmente il costo consigliato per il dispositivo ammonterebbe a 449 euro, dunque ciò a cui si fa riferimento è un possibile risparmio del 22%.

In parole povere, a conti fatti c'è di mezzo uno sconto di 100 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno, considerando anche il fatto che si fa riferimento a un modello di televisore che rientra nella fascia inferiore ai 400 euro. Tra l'altro, il modello risulta venduto e spedito direttamente da Amazon, quindi non si fa riferimento a rivenditori.

Per il resto, guardando alla scheda tecnica di Samsung QE32Q50AEUXZT, troviamo un pannello da 32 pollici con risoluzione Full HD. Non mancano poi tutte le funzioni che ci si aspettano da un televisore di questo tipo, anche se per maggiori dettagli potreste voler dare un'occhiata direttamente a quanto indicato sul portale ufficiale di Samsung.