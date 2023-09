Amazon sconta del 22% un televisore Sony BRAVIA XR 2023

Al netto dell'uscita della biografia di Elon Musk su Amazon, vale la pena tornare a fare riferimento al noto store e-commerce anche per via delle varie iniziative lanciate da quest'ultimo in ambito Tech. Tra le promozioni coinvolte, si fa notare uno sconto non di poco conto su un televisore Sony BRAVIA XR del 2023.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il modello Sony BRAVIA XR-55A80L viene adesso venduto a un prezzo di 1.799 euro. Da Amazon Italia si apprende che generalmente il costo consigliato sarebbe di 2.299 euro, dunque si fa riferimento a un possibile risparmio del 22%.

In parole povere, a conti fatti, lo sconto è di 500 euro. Considerando anche il fatto che si tratta di un modello approdato sul mercato nel 2023 (e dunque di recente uscita), capite bene che potrebbe trattarsi di un'occasione ghiotta per più di qualcuno. Vale però la pena esplicitare che al momento in cui scriviamo le unità disponibili risultano limitate.

In ogni caso, guardando alla scheda tecnica di Sony BRAVIA XR-55A80L, quest'ultima include un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel), nonché tutte le funzionalità smart che ci si aspettano da un modello di questo tipo. Per maggiori dettagli sul prodotto, però, potrebbe interessarvi fare riferimento direttamente al portale ufficiale di Sony, visto che in quest'ultimo vengono descritte le specifiche complete.