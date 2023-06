Amazon sconta del 23% il TV LG Serie C3 2023 da 77 pollici

Mentre si va verso l'Amazon Prime Day 2023, il noto portale e-commerce sta già lanciando diverse iniziative promozionali che mirano anche al mondo della tecnologia. Tra queste, troviamo un'offerta relativa al televisore LG Serie C3 2023 con diagonale di 77 pollici.

Più precisamente, il modello LG OLED77C34LA viene adesso proposto a un prezzo pari a 3.245,99 euro mediante Amazon Italia. Stando a quanto si legge nella versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, in precedenza il costo del televisore ammontava a 4.199 euro. Di mezzo c'è insomma un possibile risparmio del 23%.

Si fa dunque riferimento a uno sconto di 953,01 euro, quindi capite bene che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione "ghiotta" per chi punta a un televisore di una certa fascia. Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, visto che il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon. Va detto, però, che al momento in cui scriviamo il numero di unità disponibili è limitato.

Guardando alla scheda tecnica di LG OLED77C34LA, troviamo un pannello con ampia diagonale di 77 pollici e risoluzione 4K. Non mancano poi tutte le funzionalità smart del caso che ci si aspettano da una moderna soluzione webOS, ma potreste voler dare un'occhiata direttamente al portale ufficiale di LG per maggiori dettagli.