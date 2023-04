Amazon sconta del 24% il portatile Samsung Galaxy Book3: minimo storico

Al netto dello sconto Amazon sul MacBook Air M1, sul noto portale e-commerce sono attive un buon numero di iniziative promozionali in questo periodo. A tal proposito, si fa notare l'offerta relativa al computer portatile Samsung Galaxy Book3.

In particolare, il dispositivo viene adesso proposto a 949 euro mediante la versione nostrana del sito Web ufficiale della società di Andy Jassy. Da quest'ultimo portale si apprende che precedentemente il costo del computer era di 1.249 euro, quindi ciò a cui si fa riferimento è un possibile risparmio del 24%.

In parole povere, a conti fatti si fa riferimento a uno sconto di 300 euro. Tra l'altro, da un tool esterno alla piattaforma apprendiamo anche che si tratta del minimo storico per questo specifico modello relativamente ad Amazon Italia. Potrebbe insomma trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente, considerando anche il fatto che il dispositivo viene venduto e spedito direttamente da Amazon (senza passare dunque per rivenditori).

A proposito della scheda tecnica di Samsung Galaxy Book3 (o meglio, del modello NP750XFG-KA4IT messo in offerta da Amazon), troviamo un pannello da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, un processore Intel Core i7-1355U, 16GB di RAM e 512GB di SSD. Il sistema operativo è poi Windows 11 Home. Per il resto, se vi interessa approfondire ulteriormente il dispositivo, potreste voler dare un'occhiata al sito Web ufficiale di Samsung, dato che in quest'ultimo si scende maggiormente nel dettaglio delle specifiche del computer portatile.