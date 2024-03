Amazon sconta del 24% uno Smart TV 4K ULED di Hisense da 55 pollici

Dopo aver riportato lo sconto su Macbook Air con chip M2, passiamo ora ad analizzare un'altra interessante offerta disponibile sullo shop di Amazon. In questa sede vogliamo focalizzarci sulla categoria dei televisori, dove Amazon sta proponendo uno sconto conveniente.

Non perderti QUESTA OFFERTA Amazon sullo Smart TV Hisense

Adesso il modello Hisense 55U62KQ viene venduto a un prezzo pari a 529 euro. Sul portale ufficiale di Amazon Italia si legge che il costo consigliato per il prodotto usualmente ammonterebbe a 699 euro. Questo significa che il risparmio è del 24%. Si tratta di uno sconto di 170 euro.

Non è però finita qui, visto che vengono proposti 3 mesi di Paramount+ in omaggio per i nuovi abbonati. Potreste voler approfondire la pagina Amazon dedicata all'iniziativa, nella quale viene spiegato che la promozione proseguirà fino al 31 marzo 2024 e vengono illustrati tutti i dettagli del caso. Potrebbe trattarsi di una buona occasione per gli amanti delle serie TV.

In conclusione, vale la pena approfondire rapidamente la scheda tecnica di Hisense 55U62KQ, che comprende un pannello con diagonale di 55 pollici e risoluzione 4K. Questo modello 2023 rappresenta inoltre una soluzione VIDAA e offre tutte le funzioni smart del caso. Volete saperne di più? Consultate il sito Web ufficiale di Hisense.