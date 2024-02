Amazon sconta del 25% un notebook da gaming ASUS con GPU RTX 4050

Andando oltre allo sconto Amazon su un TV Samsung QLED, vale la pena tornare a trattare in questa sede le offerte disponibili in ambito Tech sul popolare store e-commerce. A tal proposito, non manca uno sconto importante su un notebook da gaming ASUS con GPU RTX 4050.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il modello ASUS TUF Gaming F15 FX507VU4 viene adesso proposto a un prezzo pari a 1.199 euro. Da Amazon Italia si apprende che usualmente il prezzo consigliato per il prodotto ammonterebbe a 1.599 euro.

Si fa insomma riferimento a un possibile risparmio del 25%, dunque a calcoli fatti si tratta di uno sconto di 400 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un notebook che risulti vicino alla fascia di prezzo dei 1.000 euro e possa offrire un'esperienza interessante lato gaming. Tra l'altro, il dispositivo viene venduto e spedito direttamente da Amazon, quindi senza passare per rivenditori.

Per quel che riguarda le caratteristiche tecniche di ASUS TUF Gaming F15 FX507VU4, al netto della già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050, troviamo un processore Intel Core i7-13700H, 16GB di RAM e 512GB di SSD. Il sistema operativo risulta invece immancabilmente Windows 11 Home.