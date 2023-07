Amazon sconta del 25% uno Smart TV 4K di TCL con Google TV

Non ci sono solamente offerte Amazon su prodotti Proscenic a poter attirare l'attenzione in queste giornata che anticipano il Prime Day 2023. Infatti, sul noto store e-commerce sono state avviate parecchie iniziative, tra cui quella che vede in sconto uno Smart TV 4K di TCL con Google TV.

Più precisamente, il modello TCL 50P639 viene adesso proposto a un prezzo pari a 338,99 euro su Amazon Italia. Dalla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy si apprende che il costo consigliato sarebbe invece di 449 euro, dunque ciò a cui si fa riferimento è un possibile risparmio del 25%.

A conti fatti, insomma, c'è di mezzo uno sconto di 110,01 euro. Capite bene dunque che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un modello di televisore che non costi troppo. Va detto che in altri periodi promozionali il prezzo è stato anche più basso, ma quanto proposto in questi giorni da Amazon (tra l'altro, non si passa per rivenditori) potrebbe fare gola a più di qualcuno.

Per il resto, dando un'occhiata alla scheda tecnica di TCL 50P639, troviamo un pannello da 50 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano poi tutte le funzionalità smart del caso, visto che si fa riferimento a una soluzione Google TV.