Amazon sconta del 25% un televisore Sony OLED 4K da 42 pollici

Dopo aver dato un'occhiata all'offerta Amazon su Google Pixel 8 Pro, torniamo a trattare su queste pagine un'altra iniziativa promozionale legata al ben noto store e-commerce. A tal proposito, risulta possibile acquistare a prezzo scontato un televisore OLED 4K di Sony.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del sito Web ufficiale della società di Andy Jassy, il modello Sony XR-42A90K viene adesso proposto a un prezzo pari a 1.379 euro. Da Amazon Italia si apprende che il costo consigliato per il prodotto sarebbe usualmente di 1.849 euro, dunque di mezzo c'è un possibile risparmio del 25%.

Questo significa che non serve effettuare chissà quale calcolo per comprendere che risulta possibile usufruire in questo modo di uno sconto di 470 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione. Questo anche considerando che il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon, senza dunque passare per rivenditori.

In ogni caso, guardando alla scheda tecnica di Sony XR-42A90K, troviamo un pannello con diagonale di 42 pollici e risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel). Non mancano per il resto tutte le funzionalità smart che ci si aspettano da un televisore di questo tipo, ma per maggiori dettagli potreste voler dare un'occhiata direttamente al portale ufficiale di Sony.