Amazon sconta del 25% il televisore Xiaomi F2 con HDMI 2.1

Non ci sono solamente offerte Amazon su prodotti Apple in questo periodo. Potrebbe infatti interessarvi approfondire diverse altre iniziative promozionali lanciate nell'ambito del ben noto store e-commerce. Ad esempio, tra queste c'è anche un risparmio non di poco conto sul televisore Xiaomi F2 con HDMI 2.1.

Più precisamente, questo modello viene adesso proposto a un prezzo pari a 299,99 euro mediante la versione nostrana del sito Web ufficiale dell'azienda di Andy Jassy. Da quest'ultimo portale apprendiamo che generalmente il costo consigliato per l'acquisto del televisore ammonterebbe a 399 euro. Si fa insomma riferimento a un possibile risparmio del 25%.

Essenzialmente, dunque, a conti fatti si tratta di uno sconto di 99,01 euro. Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, visto che il prodotto risulta venduto e spedito direttamente da Amazon. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione interessante per chi è alla ricerca di un televisore che non costi troppo.

Per quel che riguarda la scheda tecnica di Xiaomi F2, troviamo un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K Ultra HD, così come sono garantite tutte le funzionalità smart che ci si aspettano da una soluzione Fire TV. Potreste però voler dare un'occhiata direttamente al portale ufficiale di Xiaomi per maggiori dettagli sulle caratteristiche, visto che in quest'ultimo sito Web vengono fornite ulteriori indicazioni anche sulla questione HDMI.