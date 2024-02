Amazon sconta di 250 euro un notebook da gaming Acer con GPU RTX 4070

Andando oltre allo sconto Amazon su un notebook ASUS, è giunto il momento di tornare a trattare in questa sede le offerte avviate in ambito Tech dal popolare negozio e-commerce. Infatti, quest'ultimo ha dato il via a un'iniziativa promozionale non di poco conto relativa a un notebook da gaming Acer con GPU RTX 4070.

Approfondendo ulteriormente quanto proposto dalla versione italiana del sito Web ufficiale della società di Andy Jassy e soci, il modello Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-98AL viene ora venduto a un prezzo pari a 1.749 euro. Da Amazon Italia si apprende invece che il costo consigliato per il prodotto ammonterebbe generalmente a 1.999 euro, quindi si fa riferimento a un possibile risparmio del 13%.

Insomma, a conti fatti, c'è di mezzo uno sconto di 250 euro. Capite bene, quindi, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione ghiotta per coloro che sono alla ricerca di un computer portatile che rimanga sotto alla fascia dei 2.000 euro e che sia in grado di offrire un certo tipo di soddisfazioni in ambito gaming, grazie alla presenza di una scheda video NVIDIA GeForce RTX 4070. Certo, il costo rimane non per tutti, ma il risparmio è consistente e non si passa nemmeno per rivenditori, dato che il prodotto risulta venduto e spedito direttamente da Amazon.

Dando un'occhiata alla restante scheda tecnica di Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-98AL, troviamo un processore Intel Core i9-13900HX, 16GB di RAM e 1TB di SSD. Il pannello IPS da 16 pollici ha invece risoluzione WQXGA (2.560 x 1.600 pixel), mentre il sistema operativo è immancabilmente Windows 11 Home.