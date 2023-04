Amazon sconta del 27% l'imponente Smart TV Sony da 75 pollici

Non c'è unicamente l'offerta Amazon su un monitor Acer a risultare potenzialmente intrigante per gli appassionati del mondo Tech. Infatti, sul noto portale e-commerce è comparsa anche un'iniziativa promozionale di altro tipo, riguardante un imponente Smart TV di Sony.

Più precisamente, il modello Sony KD-75X85K viene ora proposto a un prezzo pari a 1.399 euro su Amazon (il prodotto viene venduto e spedito direttamente da quest'ultima, dunque non si passa per rivenditori). Dalla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy si apprende in ogni caso che precedentemente il costo del televisore ammontava a 1.926 euro.

Questo significa che si fa riferimento a un possibile risparmio del 27%, ovvero, a conti fatti, risulta possibile usufruire di uno sconto di 527 euro. Capite bene che potrebbe insomma potenzialmente trattarsi di un'occasione "ghiotta" per un certo tipo di utente, considerando anche il fatto che si tratta di un televisore approdato sul mercato nel corso del 2022 (dunque non troppo tempo fa).

Per il resto, la scheda tecnica di Sony KD-75X85K include un ampio pannello da 75 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano inoltre tutte le funzionalità smart che ci si aspettano da un televisore di questo tipo, così come risultano anche presenti funzioni HDMI 2.1. In ogni caso, per maggiori dettagli sul prodotto, potreste voler fare riferimento direttamente al sito Web ufficiale di Sony, dato che in quest'ultimo si scende maggiormente nel dettaglio delle specifiche del televisore.