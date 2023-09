Amazon sconta del 27% un imponente TV Samsung 2023 da 85 pollici

Non c'è solamente lo sconto Amazon su iPhone 14 Pro a poter attirare l'attenzione degli appassionati di tecnologia. Infatti, il ben noto store e-commerce ha lanciato un'iniziativa promozionale non di poco conto anche su un imponente TV Samsung legato al 2023.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, adesso il modello Samsung UE85CU8070UXZT viene venduto a un prezzo pari a 1.687 euro. Da Amazon Italia si apprende che usualmente il costo consigliato sarebbe di 2.299 euro, dunque ciò a cui si fa riferimento è un possibile risparmio del 27%.

In parole povere, a conti fatti si tratta di uno sconto di 612 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno. Questo anche considerando che si fa riferimento a un modello di recente approdo sul mercato, in quanto si tratta di un televisore legato al 2023, nonché che non si passa nemmeno per rivenditori, visto che il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon.

Guardando alla scheda tecnica di Samsung UE85CU8070UXZT, quest'ultima include un pannello da ben 85 pollici con risoluzione 4K, così come non mancano tutte le funzionalità smart che ci si aspettano da una soluzione di questo tipo. In ogni caso, se vi interessa approfondire il modello coinvolti, potreste magari voler dare un'occhiata direttamente al portale ufficiale di Samsung.