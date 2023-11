Amazon sconta del 29% Fire TV Stick 4K Max per il Black Friday 2023

Andando oltre agli sconti Amazon su Samsung Galaxy S23, vale la pena fare riferimento anche ad altre iniziative promozionali lanciate dal popolare store e-commerce. Infatti, quest'ultimo ha avviato un buon numero di ulteriori offerte in ambito Tech, tra cui troviamo uno sconto interessante sul dongle HDMI Fire TV Stick 4K Max.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il dispositivo viene adesso venduto a un prezzo pari a 56,99 euro. Da Amazon Itala si apprende che usualmente il costo consigliato per il prodotto ammonterebbe a 79,99 euro, dunque di mezzo c'è un possibile risparmio del 29%.

In parole povere, a conti fatti, si fa riferimento a uno sconto di 23 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno. Va detto, però, che l'offerta rientra nella Settimana del Black Friday di Amazon, dunque rimarrà attiva per tempo limitato, ovvero fino al 27 novembre 2023.

Per il resto, nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: si fa riferimento al modello più recente per il prodotto. Quest'ultimo dispone infatti del supporto al Wi-Fi 6E, presentando chiaramente anche tutte le funzionalità smart del caso. Il dispositivo viene venduto e spedito direttamente da Amazon, dunque non si passa per rivenditori.