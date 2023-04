Amazon sconta del 29% un Power Bank da 26800mAh con due porte USB

Andando oltre alla questione dell'offerta Amazon su Ring Intercom, torniamo a trattare le proposte in ambito di iniziative promozionali Tech legate al popolare portale e-commerce. Questa volta, però, ciò a cui si fa riferimento è un Power Bank low cost.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, adesso il prodotto viene proposto a un costo pari a 25,45 euro tramite rivenditori. Stando a quanto si apprende dal ben noto e-commerce, usualmente il prezzo del Power Bank sarebbe invece di 35,95 euro.

Ciò a cui si fa riferimento rappresenta insomma un possibile risparmio del 29% e non serve effettuare chissà quale calcolo per comprendere che lo sconto è di 10,50 euro. Al netto di quest'ultimo, ciò che può attirare l'attenzione è però in generale il prezzo low cost del prodotto, dato che molti altri modelli di questo tipo hanno un costo più elevato online.

Ricordiamo infatti che quanto coinvolto rappresenta un Power Bank da 26.800 mAh, che dispone tra l'altro di doppia porta USB. Non mancano inoltre quattro LED di stato, così come vale le pena notare che il prodotto può tornare utile per caricare varie tipologie di dispositivi, dallo smartphone al tablet. Insomma, potrebbe interessarvi dare un'occhiata al tutto, se siete alla ricerca di un prodotto di questo tipo.