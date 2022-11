Amazon sconta 3 Smart TV Nokia: offerte fino al 31% per il Black Friday

Andando oltre agli sconti Amazon su smartphone OnePlus, torniamo ad approfondire le iniziative promozionali disponibili sul popolare portale e-commerce relativamente al mondo tech. Infatti, in questo contesto risulta interessante dare un'occhiata alle offerte lanciate su 3 Smart TV di Nokia.

A tal proposito, gli sconti arrivano fino al 31%. I tre modelli a cui si fa riferimento dispongono rispettivamente di pannelli da 50 pollici, 32 pollici e 24 pollici. Una caratteristica comune è legata al sistema operativo Android TV, che garantisce l'accesso a tutte le classiche funzionalità smart disponibili in quest'ambito. Non possono inoltre mancare gli standard DVB-T2 e DVB-S2. Tuttavia, fate attenzione alle diverse risoluzioni indicate anche nella lista di seguito.

Gli sconti del Black Friday Amazon 2022 su 3 Smart TV di Nokia

Nokia Smart TV 50 Pollici 126 cm Android TV QLED 4K UHD, DVB-C/S2/T2, Netflix, Prime Video, Disney+: 387 euro (anziché 469 euro, risparmio del 17%);

126 cm Android TV QLED 4K UHD, DVB-C/S2/T2, Netflix, Prime Video, Disney+: 387 euro (anziché 469 euro, risparmio del 17%); Nokia Smart Televisione Android TV - 24 Pollici (60cm) Televisore HD, AV Stereo, WiFi, 12 Volt, Triple Tuner DVB-C/S2/T2, Netflix, Prime Video, Disney+: 188 euro (al posto di 229 euro, sconto del 18%);

(60cm) Televisore HD, AV Stereo, WiFi, 12 Volt, Triple Tuner DVB-C/S2/T2, Netflix, Prime Video, Disney+: 188 euro (al posto di 229 euro, sconto del 18%); Nokia Smart TV - 32 Pollici 80cm Android TV HD Ready, HDR10, DVB-C/S2/T2, Netflix, Prime Video, Disney+: 179 euro (anziché 259 euro, risparmio del 31%).

Insomma, il Black Friday 2022 di Amazon ha portato con sé anche diverse promozioni relative a Smart TV di Nokia. Per il resto, se volete restare aggiornati in merito alle altre offerte, potrebbe interessarvi magari dare un'occhiata al canale Telegram degli sconti.