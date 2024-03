Amazon sconta di 300 euro un notebook da gaming Acer con GPU RTX 4070

Abbiamo già approfondito lo sconto Amazon su Arlo Ultra 2, ma lo store online propone molte altre offerte in ambito Tech. Tra queste, uno sconto importante riguarda un notebook da gaming Acer con GPU RTX 4070.

NOTEBOOK GAMING ACER in OTTIMA OFFERTA su AMAZON

Il modello Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-98AL viene ora proposto a un prezzo pari a 1.699 euro su Amazon. Da quest'ultimo sito Web si apprende che il costo consigliato ammonterebbe a 1.999 euro. Lo sconto è del 15% (ovvero si possono risparmiare 300 euro).

Le caratteristiche tecniche del computer portatile comprendono un processore Intel Core i9-13900HX, 16GB di RAM e 1024GB di SSD. Oltre alla già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 4070, troviamo un display IPS da 16 pollici con risoluzione WQXGA e refresh rate di 165Hz. Il sistema operativo è immancabilmente Windows 11 Home.

Le promozioni in campo di notebook da gaming non mancano di certo in questo periodo. Di recente abbiamo effettuato una selezione delle migliori offerte su portatili da gaming di Amazon. Nonostante la Festa delle Offerte di Primavera sia terminata, potete comunque trovare qualche occasione interessante.

Guardando invece alle offerte delle catene, nella nostra scheda Volantino sono presenti numerose promozioni che possono potenzialmente fare al caso vostro.