Amazon sconta del 31% un televisore smart da 32 pollici di Xiaomi

Andando oltre all'offerta Amazon su un TV Sony BRAVIA 2023, vale la pena tornare a fare riferimento a promozioni lanciate dal noto store e-commerce in ambito di televisori. Infatti, al centro di uno sconto non di poco conto è finito questa volta uno Smart TV relativo a Xiaomi.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione nostrana del portale ufficiale della società di Andy Jassy, il modello Xiaomi P1E viene adesso venduto a un costo pari a 159 euro. Da Amazon Italia si apprende che usualmente il prezzo consigliato per il televisore ammonterebbe a 229,90 euro.

Si fa insomma riferimento a un possibile risparmio del 31%, dunque a conti fatti su tratta di uno sconto pari a 70,90 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un televisore low cost, sotto alla fascia dei 200 euro. D'altronde, si fa riferimento anche a un prodotto venduto e spedito direttamente da Amazon.

Guardando alla scheda tecnica di Xiaomi P1E, quest'ultima include un pannello da 32 pollici con risoluzione HD. Non si tratta insomma di un televisore in grado di risultare esattamente per tutti, ma in ogni caso non mancano tutte le funzionalità smart del caso. Si fa infatti riferimento a una soluzione Android TV.