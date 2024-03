Amazon sconta del 32% uno Smart TV QLED Samsung da 55 pollici

Dopo aver trattato lo sconto su uno Smart TV Hisense, passiamo alle nuove promozioni Tech avviate da Amazon. Questa volta, l'iniziativa promozionale riguarda un modello QLED di Samsung.

Smart TV Samsung in SUPER OFFERTA su Amazon

Il modello Samsung QE55Q70CATXZT è ora in vendita a 739 euro. Il prezzo consigliato per il prodotto sarebbe di 1.089,99 euro, il che significa che potete approfittare di uno sconto del 32%, pari a 350,99 euro.

Si acquista direttamente da Amazon, poiché il televisore è venduto e spedito dallo store stesso. Al momento, tuttavia, le unità disponibili sono limitate. È difficile prevedere quando terminerà l'offerta, quindi vi consigliamo di affrettarvi se siete interessati all'acquisto.

In termini di specifiche tecniche, Samsung QE55Q70CATXZT dispone di un pannello QLED da 55 pollici con risoluzione 4K. Tra le numerose funzioni smart integrate, vi è la compatibilità con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant. Se desiderate ulteriori informazioni, consultate il portale ufficiale Samsung.



Date un'occhiata anche l'offerta sul Macbook Air con chip M2, che include due opzioni di configurazione. Recentemente, abbiamo inoltre approfondito sconti su iPhone 15 Plus ed Apple Watch Series 9, proprio qui sulle nostre pagine. Su Amazon, insomma, le offerte Tech continuano a fioccare, come si può comprendere anche dalla scheda Volantino.