Amazon sconta del 32% uno Smart TV Samsung QLED 4K da 55 pollici

Andando oltre all'offerta Amazon su un notebook da gaming Acer, vale la pena approfondire anche altre iniziative promozionali lanciate in ambito Tech dal noto store e-commerce. Ad esempio, c'è uno sconto importante su uno Smart TV QLED di Samsung.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale della società di Andy Jassy, il modello Samsung QE55Q70CATXZT viene adesso venduto a un costo pari a 745 euro. Da Amazon Italia si apprende che generalmente il prezzo consigliato per il televisore ammonterebbe a 1.089,99 euro, dunque c'è di mezzo un possibile risparmio del 32%.

Essenzialmente, quindi, si fa riferimento a uno sconto, a calcoli fatti, di 344,99 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un televisore che rimanga nella fascia di prezzo sotto ai 1.000 euro, nonché che risulti approdato tutto sommato di recente sul mercato (in questo caso si fa riferimento a un modello 2023). Va detto, però, che, per quanto il prodotto risulti venduto e spedito direttamente da Amazon, al momento in cui scriviamo le unità disponibili risultano limitate.

Guardando alla scheda tecnica di Samsung QE55Q70CATXZT, troviamo un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K. Non mancano per il resto tutte le funzioni smart che ci si possono aspettare da un modello di questo tipo, ma per ulteriori dettagli potreste voler approfondire quanto indicato direttamente sul portale ufficiale di Samsung.