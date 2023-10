Amazon sconta del 32% un TV Samsung QLED 4K 2023 da 50 pollici

Dopo aver approfondito le possibilità offerte da Amazon Seconda Mano, vale la pena scendere nel dettaglio anche di altre iniziative promozionali avviate dal ben noto store e-commerce. Ad esempio, in quest'ambito è stata avviata un'offerta relativa un TV QLED di Samsung legato al 2023.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il modello Samsung QE50Q80CATXZT viene proposto a un prezzo pari a 819 euro. Da Amazon Italia apprendiamo che usualmente il costo consigliato per il prodotto ammonterebbe a 1.199 euro. Di mezzo c'è dunque un possibile risparmio del 32%.

Più precisamente, si fa riferimento a uno sconto di 380 euro. Capite bene, dunque, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione interessante per più di qualcuno, considerando anche che si scende sotto alla "barriera psicologica" dei 1.000 euro, nonché che si tratta di un televisore appartenente al 2023 (e dunque tutto sommato di recente uscita). Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, visto che il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon.

Per il resto, la scheda tecnica di Samsung QE50Q80CATXZT comprende un pannello da 50 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Presenti inoltre tutte le funzionalità smart che ci si aspettano da un modello di questo tipo. Per maggiori dettagli, però, potrebbe magari interessarvi dare un'occhiata direttamente al portale ufficiale di Samsung.